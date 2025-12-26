Новости
В Платове возобновят работу системы видеонаблюдения

В аэропорту Платов в Ростовской области будут восстанавливать работу системы видеонаблюдения. На сайте госзакупок появился тендер на поиск компании для восстановления работоспособности системы видеонаблюдения и системы контроля доступа в воздушном пункте пропуска.

Заказчиком выступает дирекция по строительству и эксплуатации Росграницы в Ростове-на-Дону. Стоимость работ — 36 436 410 рублей.

Победитель тендера будет обязан привести в нормальное состояние камеры видеонаблюдения и системы контроля управления доступом в аэропорту Платов, восстановить работу информационного табло, установить сигнализацию, а также демонтировать старое оборудование и заменить его на новое на площадках, где работают пограничники.

Напомним, что аэропорт Платов закрыт с конца февраля 2022 года. В последние месяцы активно обсуждают возможность его открытия уже в 2026 году. Учитывая предстоящие работы, можно предположить, что возобновление работы Платова близко.
Фото: Rostov.ru.
