В Платове возобновят работу системы видеонаблюдения

Фото: Rostov.ru.

В аэропорту Платов в Ростовской области будут восстанавливать работу системы видеонаблюдения. На сайте госзакупок появился тендер на поиск компании для восстановления работоспособности системы видеонаблюдения и системы контроля доступа в воздушном пункте пропуска.Заказчиком выступает дирекция по строительству и эксплуатации Росграницы в Ростове-на-Дону. Стоимость работ — 36 436 410 рублей.Победитель тендера будет обязан привести в нормальное состояние камеры видеонаблюдения и системы контроля управления доступом в аэропорту Платов, восстановить работу информационного табло, установить сигнализацию, а также демонтировать старое оборудование и заменить его на новое на площадках, где работают пограничники.Напомним, что аэропорт Платов закрыт с конца февраля 2022 года. В последние месяцы активно обсуждают возможность его открытия уже в 2026 году. Учитывая предстоящие работы, можно предположить, что возобновление работы Платова близко.