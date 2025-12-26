Новости
Ростовский суд принял решение о заочном аресте экс-заместителя губернатора области Владимира Окунева

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону вынес постановление о заочном заключении под стражу Владимира Окунева, ранее занимавшего должность заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области. Информация об этом была предоставлена пресс-службой судебных органов Ростовской области.

Стоит напомнить, что в отношении Владимира Окунева, экс-заместителя губернатора Ростовской области, было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, а также действия, ограничивающие конкуренцию.

По информации, предоставленной следствием, подозреваемый, занимая должность руководителя государственного унитарного предприятия, посредством доверенных лиц и подконтрольных структур осуществлял фактическое управление другой компанией, являвшейся конкурентом на рынке строительства, ремонта и обслуживания автомобильных дорог.

Таким образом, Окунев, как полагает следствие, обеспечил заключение соглашения, противоречащего принципам конкуренции между организациями.

В настоящее время Владимир Окунев объявлен в розыск. В соответствии с постановлением от 26 декабря 2025 года он заключен под стражу на два месяца, начиная с момента его фактического задержания. Данная мера пресечения была избрана заочно.
Фото: соцсети
