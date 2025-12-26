Новости
Пропавшую без вести пенсионерку из Ростова-на-Дону нашли живой

Пропавшую в Ростове пенсионерку нашли живой через несколько часов после исчезновения.

Мая Матюшенко ушла из дома 25 декабря, после чего с ней не могли связаться. Близкие не могли связаться с ней и забеспокоились. Женщине - 83 года, она нуждалась в медицинской помощи, а на улице - минусовая температура.

Родные обратились в полицию и к волонтерам за помощью. К счастью, ее удалось найти через несколько часов, до того, как что-то случилось.
Фото: Лиза Алерт
