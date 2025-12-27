Новости
Жителей Ростовской области предупредили о новой остановке у электрички Ростов – Лихая

С 5 января 2026 года пригородный поезд № 6515 Ростов – Лихая (являющийся частью поезда № 6515/6517 Ростов – Лихая – Кутейниково) обзаведется новой остановкой на станции Развилка. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

В связи с этим изменением время отправления состава с вокзала в Ростове-на-Дону сдвинется на одну минуту раньше и составит 15:49.

Как заверяют в СКЖД, пригородная электричка продолжит следовать по прежнему маршруту и останавливаться на всех предусмотренных станциях.
Фото: СКЖД
