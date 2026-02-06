В Ростовской области задержан глава Пролетарского сельского района Валерий Горнич

Фото: соцсети

В Ростовской области задержали главу Пролетарского сельского района Валерия Горнича. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области 6 февраля.По данным следствия, чиновник склонил подчиненного к превышению должностных полномочий. Под его влияние попал директор МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС» Пролетарского района Ростовской области.Предварительно, Горнич давал незаконные указания заключать договоры на ремонтно-отделочные работы с одним из знакомых предпринимателей. При этом пропускал установленную контрактную процедуру. Затем, заведомо зная, что работы выполнены некачественно, он снова велел директору учреждения подписать акты приемки без проверки. Предприниматель незаконно получил 2,5 млн рублей.Главу района отправили в СИЗО. Следствие продолжается.