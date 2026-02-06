Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Большинство ростовчан не хотят праздновать День всех влюбленных

Большинство ростовчан не хотят праздновать День всех влюбленных
Большинство жителей Ростова-на-Дону не хотят праздновать День всех влюбленных. Об этом стало известно по результатам опроса.

Более 70% участников опроса не считают нужным отмечать этот день, полагая, что он появился под влиянием иностранных традиций. Отметим, что 14 февраля начали отмечать во Франции, Англии и Шотландии.

Остальные респонденты разделились на две группы. 17% опрошенных не состоят в отношениях и чаще всего негативно относятся к этому празднику, так как им приходится сталкиваться с большим количеством валентинской символики.

Лишь 10% опрошенных активно отмечают этот день и готовы потратить деньги на подарок. Среди них только 2% могут позволить себе приобрести презент стоимостью более 10 тысяч рублей для своего партнёра.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика