Большинство ростовчан не хотят праздновать День всех влюбленных

Фото: нейросеть

Большинство жителей Ростова-на-Дону не хотят праздновать День всех влюбленных. Об этом стало известно по результатам опроса.Более 70% участников опроса не считают нужным отмечать этот день, полагая, что он появился под влиянием иностранных традиций. Отметим, что 14 февраля начали отмечать во Франции, Англии и Шотландии.Остальные респонденты разделились на две группы. 17% опрошенных не состоят в отношениях и чаще всего негативно относятся к этому празднику, так как им приходится сталкиваться с большим количеством валентинской символики.Лишь 10% опрошенных активно отмечают этот день и готовы потратить деньги на подарок. Среди них только 2% могут позволить себе приобрести презент стоимостью более 10 тысяч рублей для своего партнёра.