Ростов-на-Дону в пятничный час пик сковали девятибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты.

Ростов сковали многокилометровые пробки в пятничный час пик. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".Пробки появились в центре донской столицы: на улицах Большой Садовой, проспекте Ворошиловском, улицах Красноармейской, Максима Горького, проспекте Кировском, улице Береговой и других. Также сложно проехать по Зорге, Сиверса, Стачки, Вятской, Шеболдаева и Зоологической улице.В городе наблюдаются несколько ДТП: на улицах Армянской, Погодина, Михаила Нагибина.Водителям следует учитывать изменения и выезжать с работы пораньше.