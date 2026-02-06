Фото: нейросеть

В Ростове трехкомнатные квартиры стали снимать намного реже. В декабре 2025 года в Ростове наибольший спрос у жителей города был на однокомнатные квартиры (46% от общего числа сделок). Такое жильё в основном выбирают молодые специалисты, студенты и семьи без детей. Арендная ставка для однокомнатной квартиры в тот период равнялась 28 825 рублей в месяц.Двухкомнатные квартиры предпочли 25% ростовчан. Их обычно выбирают семьи и арендаторы, которым нужна дополнительная комната для ребёнка или рабочего места. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в декабре 2025 года составляла 35 916 рублей.Кроме того, студии стали выбирать 24% жителей Ростова. Популярность такого формата жилья объясняется его компактностью и доступной ценой. Ежемесячная арендная плата за студию равнялась 26 275 рублям.Спрос на трёхкомнатные квартиры составил всего 4%. Арендная ставка за трёхкомнатную квартиру в декабре прошлого года достигала 52 230 рублей в месяц. Как отметила Ольга Клещеева, руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости», одной из причин низкого спроса может быть высокая арендная ставка.