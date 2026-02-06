В Шахтах волонтеры присоединились к поискам пропавшего без вести 51-летнего мужчины

Фото: Соцсети

Волонтеры Ростовской области присоединились к поискам пропавшего без вести 51-летнего мужчины. Информации о местонахождении Дмитрия Афанасьева нет с 2 февраля.В тот день 10-11 часов утра мужчина вышел из отделения полиции на проспекте Ленинского Комсомола города Шахты. После чего Дмитрий направился в сторону остановки «Машиносчётная». С тех пор мужчину больше нигде не видели.Изначально близкие обратились за помощью в поисках в полицию. Позже к поискам присоединились волонтеры.Ростом Дмитрий около 162 сантиметров и нормального телосложения. У мужчины карие глаза и русые волосы. Из особых примет: у него вмятина на голове с левой стороны после трепанации черепа, и на правом боку есть большое тату орла.В день исчезновения он был одет в чёрную куртку, чёрную кепку, серое трико с надписями, серую толстовку с капюшоном, серые зимние кроссовки.Если вы узнали человека на фото или вам что-то известно о его местоположении просьба сообщить в полицию и по номеру телефона: 8 800 700 54 52.