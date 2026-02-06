Экс-гендиректору ростовского НПО «Горизонт» избрали меру пресечения

Фото: Соцсети

Судебные инстанции Ростовской области избрали меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий в отношении Игоря Хохлова, бывшего генерального директора научно-производственного объединения «Горизонт». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.Напомним, Игорю Хохлову инкриминируется завышение цен при реализации государственного оборонного заказа. По информации Федеральной службы безопасности, в 2023 году он отдавал распоряжения подчиненным о внесении в расчетно-калькуляционные материалы предприятия заведомо ложных сведений о себестоимости военной продукции.ООО «Научно-производственное объединение «Горизонт», зарегистрированное в Ростове-на-Дону в 1995 году, занимается производством радиолокационных навигационных систем, а также мобильных и стационарных комплексов, предназначенных для защиты морских и сухопутных границ. С 2023 года предприятие также активно работает над разработкой систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.Согласно решению суда от 6 февраля, Хохлову запрещено выходить из дома в ночное время, с 22:00 до 06:00. Кроме того, ему предписано полностью исключить любые контакты с лицами, имеющими отношение к уголовному расследованию: подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, а также действующими и бывшими сотрудниками АО «Горизонт». Эти ограничения распространяются на все формы общения, включая личные встречи, телефонные переговоры, переписку по почте, использование интернета и привлечение посредников.Наиболее суровым ограничением стал полный запрет на использование средств связи и сети Интернет. Исключение составляют лишь случаи, когда возникает необходимость вызвать экстренные службы – скорую помощь, полицию или аварийно-спасательные бригады, а также для связи со следователем по делу и контролирующим органом.