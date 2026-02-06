Новости
Из Ростова в ДНР планируют запустить электрички

Из Ростова в ДНР планируют запустить электрички. Глава ДНР анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовом и Донецком.

До СВО поездка из Ростова в ДНР требовала нескольких пересадок: до Успенской, через границу, затем до Иловайской и дальше. Часто на такси, поскольку поезда в Донецк не всегда ходили. Это занимало целый день и было крайне неудобно.

Сегодня доступны авто, автобусы и такси, но поезд остается оптимальным вариантом. Техническая база есть — еще 20 лет назад такие рейсы курсировали регулярно. Новые электрички упростят жизнь жителям и логистику.

Сначала хотят запустить электричку от Иловайска до Ростова, за ней последует маршрут Донецк—Ростов.
Фото: Donday
