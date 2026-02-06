Авиакомпании запрашивают у Росавиации разрешение на регулярные рейсы из аэропорта Ростова

Фото: Яндекс.Карты

Авиакомпании подают заявки на возобновление полетов из аэропорта Ростова-на-Дону. Информацию об этом разместили на сайте Росавиации.В частности, «Аэрофлот» заявил о своем намерении получить допуски к выполнению полетов из аэропорта Платов (Ростов) в Дубай. Согласно представленным документам, авиаперевозчик планирует выполнять рейсы по данному международному направлению семь раз в неделю.Напомним, аэропорт Платов находится в режиме закрытия с февраля 2022 года в связи с действующими мерами безопасности. Осенью 2025 года в средствах массовой информации появилась информация о возможном открытии воздушной гавани для гражданских рейсов уже в конце октября этого года. Данная новость вызвала широкий отклик среди жителей Ростова и Ростовской области, поскольку открывала бы перспективу авиаперелетов непосредственно из родного города, без необходимости выезжать в аэропорты соседних регионов.Однако, информация о скором открытии донского аэропорта была опровергнута Росавиацией РФ спустя несколько часов после ее публикации.Стоит отметить, что это не первая попытка получить разрешение на полеты из аэропорта Платов. Ранее ростовская авиакомпания «Азимут» уже дважды подавала заявки на получение допусков к выполнению международных рейсов из донской столицы, однако разрешения предоставлены не были.