Большегрузы застряли в сугробах на трассе под Таганрогом из-за сильного бокового ветра

Фото: Соцсети

К вечеру 6 февраля на трассе Ростов - Таганрог сложилась критическая дорожная обстановка из-за сильного бокового ветра и образовавшихся снежных заносов. По сообщениям очевидцев, которые делятся видеозаписями в социальных сетях, в Неклиновском районе дороги оказались заблокированы множеством застрявших большегрузных автомобилей.Сильные порывы ветра, достигающие ураганной силы, сбивают с траектории движения тяжелые транспортные средства. По словам местных жителей, в районе хутора Веселого ветер буквально сносит грузовики, что приводит к потере управления и их застреванию либо на обочинах, либо прямо на проезжей части. В результате движение по трассе оказалось практически полностью парализовано.В связи с сохраняющимся ухудшением погодных условий, которое, по прогнозам, продлится в Ростовской области до 9 февраля, водителей призывают к повышенной бдительности. Рекомендуется избегать рискованных маневров, строго соблюдать установленный скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями.