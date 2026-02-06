Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Большегрузы застряли в сугробах на трассе под Таганрогом из-за сильного бокового ветра

Большегрузы застряли в сугробах на трассе под Таганрогом из-за сильного бокового ветра
К вечеру 6 февраля на трассе Ростов - Таганрог сложилась критическая дорожная обстановка из-за сильного бокового ветра и образовавшихся снежных заносов. По сообщениям очевидцев, которые делятся видеозаписями в социальных сетях, в Неклиновском районе дороги оказались заблокированы множеством застрявших большегрузных автомобилей.

Сильные порывы ветра, достигающие ураганной силы, сбивают с траектории движения тяжелые транспортные средства. По словам местных жителей, в районе хутора Веселого ветер буквально сносит грузовики, что приводит к потере управления и их застреванию либо на обочинах, либо прямо на проезжей части. В результате движение по трассе оказалось практически полностью парализовано.

В связи с сохраняющимся ухудшением погодных условий, которое, по прогнозам, продлится в Ростовской области до 9 февраля, водителей призывают к повышенной бдительности. Рекомендуется избегать рискованных маневров, строго соблюдать установленный скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика