- Наибольшее количество автоаварий зарегистрировано в городах и населенных пунктах в количестве 1 995. Это число составляет более 70% от общего количества происшествий. Причина такого количества - это интенсивность транспорта, - подчеркнул врио начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области количество ДТП сократилось на 10%. Информацию предоставили на пресс-конференции с Госавтоинспекцией по региону 5 февраля.За 2025 год на дорогах области случилась 2 651 авария. В 2024 году их число достигало 2 936.Снижение по показателям зафиксировано в данных по погибшим. В 2025 году в автоавариях погибли 448 жителей. Два года назад жертв было больше - 500 человек.Меньше в ДТП стало и пострадавших. Год назад травмы получили 3 207 человек, а в 2024 году - 3 505.Главной причиной дорожных происшествий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Второе место заняло нарушение правил проезда перекрестков. А на третьей позиции расположилось управление транспортным средством без права управления.Также в 2025 году стало меньше автоаварий с участием пешеходов. За год их насчитывается 677. В 2024 году аварий было 774. В этих происшествиях число погибших уменьшилось со 115 до 111. А количество раненых сократилось с 683 до 588.Количество дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов снизилось на 27% и составило 250. В этих происшествиях погибло на 16% меньше жителей - 70 человек. Ранения получили на 19% меньше человек - 29 261 житель.Основной причиной автомобильных происшествий с пешеходами назван переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода. На втором месте - переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка). Третьей по значимости причиной стало нахождение на проезжей части без цели её перехода.ДТП с участием детей зарегистрировано 346. В 2024 году происшествий было 343. При этих авариях ранения получили 405 несовершеннолетних, когда в 2024 году их число было равно 368. Год назад произошла гибель 13 детей. Два года назад трагедий было 25.В 2025 году на проезжих частях донского региона произошло 175 аварий с участием детей-пассажиров. Это на 10 происшествий больше, чем в 2024 году. В дорожно-транспортных происшествиях были ранены 212 несовершеннолетних (на 26 больше, чем в 2024 году). В таких ДТП погибли 10 детей (на 12 человек меньше, чем в 2024 году).В прошедшем году зарегистрировано 116 ДТП с участием детей-пешеходов. В этих авариях наблюдается снижение показателей на 16%. В 2024 году таких происшествий отмечается 138. В дорожно-транспортных происшествиях погибли два ребенка-пешехода (на одного несовершеннолетнего меньше, чем в 2024 году). И были ранены 119 детей (на 16 человек меньше, чем в 2024 году).В прошедшем году зарегистрировано 19 ДТП с участием детей на велосипедах. В 2024 году 9 ребят на двухколесном транспорте стали участниками автоаварий. К счастью, среди них не числится погибших, как и в 2024 году.