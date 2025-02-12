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В Ростовской области выросла рождаемость в январе 2025 года

В Ростовской области выросла рождаемость в январе 2025 года
В Ростовской области в январе наблюдался рост рождаемости. Актуальные данные опубликовало региональное управление ЗАГС.

В период за январь 2025-го в регионе было зарегистрировано 2 900 малышей. За аналогичный период 2024-го – 2 772 младенца. Рождаемость выросла на 4,6%.

Напомним, согласно данным Ростовстата, на Дону в 2024-м смертность превысила рождаемость вдвое. С января по октябрь родились 26 780 детей. Это на 243 меньше, чем за тот же период 2023 года. В 2023-м умерли 44 830 человек, а в 2024-м – 46 499.
Фото: Rostov.ru
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