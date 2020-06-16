В Ростовской области выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа

Стало известно, в какой период донские выпускники получат результаты единого государственного экзамена. Об этом 18 июня сообщил врио руководителя Рособрнадзора России Анзор Музаев.Все сроки были согласованы с руководителями компетентных ведомств. Так, результаты ЕГЭ все школьники получат не позднее 15 августа. Все высшие учебные заведения обработают документы в течение десяти дней и вывесят списки зачисленных.Анзор Музаев добавил, что в этом году не предусмотрен вариант пересдачи ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить результат. Такую возможность дадут только тем, кто по состоянию здоровья или по другим веским причинам не смог прийти на экзамен.Напомним, основную волну сдачи ЕГЭ из-за пандемии перенесли на 3 июля. Те ученики, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, получат аттестат без результатов экзамена, так что они могут его не сдавать.