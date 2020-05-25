ЮФУ примет документы абитуриентов без результатов ЕГЭ

Южный федеральный университет в этом году примет документы абитуриентов без результатов единого государственного экзамена. Приемная кампания в вузе стартует 20 июня, вне зависимости от графика проведения ЕГЭ.Чтобы стать участником конкурса, нужно дистанционно направить в университет сканы аттестата и документа, удостоверяющего личность. Документ о среднем общем образовании каждый российский выпускник получит 15 июня.Результаты ЕГЭ вуз внесет самостоятельно после того, как они появятся в Федеральной информационной системе. Согласия на зачисление в конце приемной кампании также будут предоставляться дистанционно.Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдадут только те, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Первая волна экзаменов пройдет с 3 по 25 июля, вторая – с 3 по 8 августа.