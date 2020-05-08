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Выпускники Ростовской области будут сдавать только два ЕГЭ по выбору

Выпускники Ростовской области будут сдавать только два ЕГЭ по выбору
Из-за пандемии коронавируса в России вносят изменения в порядок проведения единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов.

Как сообщил заместитель министра просвещения страны Дмитрий Глушко, те учащиеся, которые намерены поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать только два экзамена. Обязательные предметы (русский язык и математику) отменят, останутся только предметы по выбору. Они будут определяться, исходя из того, на какой факультет поступает абитуриент.

- ЕГЭ будут проводить по единому для всей страны расписанию, - добавил замминистра. - В аудиториях, где будут проводить экзамены, примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.

К тому же сдавать экзамены будут только те, кто собирается поступать в вузы. Остальным оценки в аттестате выставят согласно текущим отметкам.

Ранее сообщалось, что в стране перенесут даты сдачи ЕГЭ. Пока точные сроки не известны. ОГЭ для девятых классов вовсе отменят.

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