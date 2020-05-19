Стало известно, на какую дату в Ростовской области перенесут ЕГЭ
Стала известна новая дата начала Единого государственного экзамена. Информацию 21 мая озвучил президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
- За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнётся 29 июня»,— заявил глава государства.
Ранее сдачу экзаменов планировали начать 8 июня, однако из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки сроки перенесли. В аудиториях для безопасности сократят количество учеников. В качестве послабления принято решение провести ЕГЭ только для тех выпускников, которые планируют поступление в высшие учебные заведения. Ребята будут сдавать только предметы по выбору, необходимые для поступления на конкретную специальность.