В Ростовской области выявили еще 349 случаев заболевания COVID-19
В Ростовской области увеличилось количество пациентов с коронавирусом. За сутки с 9 по 10 февраля опасную инфекцию подхватили 349 человек. По данным статистики региона, последние несколько месяцев число заболевших составляло не менее 350 человек. А значит, распространение инфекции активно идет на спад. В связи со снижением распространения COVID-19 губернатор донского региона предложил снимать ограничения локально. К концу недели появится карта области, разработанная по системе «Светофор». В городах и районах, выделенных красным цветом, возможно ужесточение карантинных мер. В «желтых» муниципалитетах нужно продолжать соблюдать ограничения, а в «зеленых» допускается частичное их снятие.
Всего за период пандемии специалисты зафиксировали 67 315 случаев заражения. По информации портала стопкоронавирус.рф, в регионе с COVID-19 борются 7 015 человек. В основном люди переносят инфекцию бессимптомно или с признаками ОРВИ. Тяжелая форма проявляется у дончан предпенсионного и пенсионного возрастов. Это связано с ослаблением иммунной системы и наличием хронических заболеваний, течение которых усугубляет вирус. Именно в этой категории пациентов высокий процент смертности от COVID-19.
С начала пандемии от коронавируса скончались 2 857 жителей Ростовской области. Из них жизни 24 человек инфекция забрала за минувшие сутки.