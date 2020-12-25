Медики выявили еще 389 случаев заражения коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество случаев инфицирования COVID-19. С 28 по 29 декабря диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 389 дончан.Всего за период пандемии специалисты выявили вирус у 50 879 человек. По общему числу зараженных донской регион находится на первом месте в ЮФО и на шестом - в стране. Пятое место занимает Свердловская область, там инфекцию подхватили 57 782 человека, а в Нижегородской - 68 811. По информации портала стопкоронавирус.рф, в Московской области пациентами с COVID-19 стали 152 235 человек. Наибольшее количество зараженных россиян составили жители Санкт-Петербурга (234 602) и Москвы (798 098). Всего в стране выявлено 3 105 037 случаев заболевания.Увеличилось и число смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа вирус забрал жизни 23 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались более 2 тысяч дончан.