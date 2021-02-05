В ковидных госпиталях Ростовской области скончались еще 24 человека
Коронавирус забрал жизни еще 24 жителей Ростовской области. За сутки с 8 по 9 февраля от инфекции скончались 13 женщин. Самой молодой из них было 37 лет, а самой пожилой - 95. Вирус не смогли побороть 11 мужчин в возрасте от 43 до 87 лет. Всего за период пандемии не стало 2 833 пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. К ним относятся сахарный диабет, гипертония, астма, а также аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые и заболевания легких.
Увеличилось и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа опасный вирус выявили у 356 дончан. Общее количество нарастающим итогом достигло 66 966 человек. Большинство из них - люди предпенсионного и пенсионного возрастов.
Со следующей недели на общедоступных ресурсах появится карта Ростовской области, разработанная по системе «Светофор». Так, в муниципалитетах, выделенных красным цветом, ситуация по коронавирусу плачевная. «Желтые» города и районы продолжат соблюдать все ограничения, а в «зеленых» возможно частичное снятие карантинных мер. Как сообщил губернатор донского региона, в зеленую зону вошли два района - Октябрьский и Цимлянский.