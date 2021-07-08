В Ростовской области выявили ещё 319 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области выявили ещё 319 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно 10 июля.
Количество инфицированных продолжает расти. Как сообщают специалисты, чаще всего сейчас заражаются молодые люди возрасте от 18 до 45 лет, больше 45%. На втором месте - возрастная категория 46-65 лет. Таких больных - больше трети от числа всех заболевших. Дети на данный момент заражаются примерно так же часто, как и пенсионеры, в обоих группах - около 10%.
За сутки жители области сделали больше 12 тысяч тестов на COVID-19. Хотя ещё в конце июня этот показатель не превышал двух тысяч. Возможно, возросшая популярность тестов связана с грядущими ограничительными мерами.
Всего с начала пандемии в области заразились больше 102 тысяч человек. Смогли справиться с опасным вирусом 91 489 жителей области.