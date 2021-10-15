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В Ростовской области ввели новые ограничения из-за вспышки коронавируса

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за вспышки коронавируса
В Ростовской области из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 ввели новые карантинные меры. Дополнительные ограничения вступят в силу 20 октября.

Теперь люди, уехавшие из донского региона более чем на трое суток, обязаны по возвращении сдать ПЦР-тест и находиться на самоизоляции до получения результата. Исключением станут граждане, предоставившие документ о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста. Также обязанность не распространяется на командированных по службе и тех, кто осуществляет деятельность, связанную с передвижением.

С 20-го числа в Ростовской области приостановят деятельность детских игровых площадок, комнат и развлекательных центров. Кроме того, для посещения летних площадок и веранд в общепитах, театров и кинотеатров необходимы QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной болезни. Аналогичная ситуация - при посещении музеев, домов культуры, санаториев, бассейнов, аквапарков, цирков и СПА-салонов.

На территории колледжей и техникумов введут обязательный масочный режим. В 27 муниципалитетах Дона приостановят плановую госпитализацию пациентов, которую можно отсрочить без угрозы для жизни и здоровья. Исключением станут проведение курсового или программного лечения, оказание высокотехнологичной помощи и госпитализация детей.

С 30 октября один из трех медицинских документов будет обязателен при входе и заселении в гостиницу.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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