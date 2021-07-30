В Ростовской области еще больше ужесточили меры по COVID-19

В Ростовской области вернули жесткие карантинные меры по коронавирусу. Соответствующий документ подписал глава региона Василий Голубев.Дополнительные ограничения вступают в силу 4 августа. Согласно им, меры коснулись посещения кафе, ресторанов, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, почты и МФЦ, социальных фондов, кинотеатров и театров. Для посещения всех этих мест необходимо теперь предъявить справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за три дня, либо справку о том, что вы недавно переболели COVID-19. При этом заполняемость помещений не должна превышать 30%. Аналогичная ситуация и с общежитиями - пускать туда будут по тем же документам, подтверждающим, что студенты привиты и здоровы.Работу бань, саун, аквапарков в закрытых помещениях временно приостановят. А фудкорты в торговых центрах и аттракционы в парках культуры и вовсе закроют. Кроме того, приостановлено проведение профосмотров, плановой медпомощи и диспансеризации, при условии, что эта отсрочка медицинских мероприятий не угрожает жизни и здоровью людей.Также на территории донского региона необходимо соблюдать «масочный» режим и социальную дистанцию. В общественном транспорте и такси перестанут брать пассажиров без масок.