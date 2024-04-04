В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении директора автошколы
В Ростовской области в отношении директора автошколы возбудили уголовное дело по статьям «Посредничество во взяточничестве». Об этом 4 апреля сообщили в региональном УФСБ России.
По данным ведомства, руководитель школы «Автостарт» передавал от учеников крупные суммы сотрудникам ГИБДД. За вознаграждение они ставили положительные оценки по теоретическому экзамену. При этом тест ученики не сдавали — просто приходили потом за водительским удостоверением.
Кто именно получал деньги, пока неизвестно. Однако в отношении причастных уже расследуют дело по статье о получении взятки.
— В местах проживания и работы сотрудников автошколы и МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области изъяты крупные денежные суммы, — добавили в ведомстве.