В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении директора автошколы

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В Ростовской области в отношении директора автошколы возбудили уголовное дело по статьям «Посредничество во взяточничестве». Об этом 4 апреля сообщили в региональном УФСБ России.По данным ведомства, руководитель школы «Автостарт» передавал от учеников крупные суммы сотрудникам ГИБДД. За вознаграждение они ставили положительные оценки по теоретическому экзамену. При этом тест ученики не сдавали — просто приходили потом за водительским удостоверением.Кто именно получал деньги, пока неизвестно. Однако в отношении причастных уже расследуют дело по статье о получении взятки.— В местах проживания и работы сотрудников автошколы и МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области изъяты крупные денежные суммы, — добавили в ведомстве.