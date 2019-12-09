В Ростове возбудили дело в отношении сотрудников Росавиации и аэропорта Краснодар



В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников аэропорта Краснодар, Росавиации и представителя трёх строительных компаний. Их подозревают в даче и получении взятки.



По версии следствия, в конце мая 2019 года строительная компания решила возвести многоэтажки возле краснодарского аэродрома. Чтобы получить разрешение, подозреваемый через посредницу передал работнице Росавиации 100 тысяч рублей. Женщина поделила деньги пополам.



Строительство на приаэродромных участках было согласовано Южным МТУ Росавиации в июне 2019 года. Документы с необходимыми подписями направили в строительные компании, представителем которых и являлся подозреваемый.



- В настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств, - добавила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Расследование уголовного дела продолжается.



В отношении подозреваемых возбудили дело по статьям «Дача взятки должностному лицу», «Посредничество во взяточничестве» и «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».