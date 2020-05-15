На Дону возбуждено уголовное дело в отношении прокурора района
В отношении прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Калитвинцева возбуждено уголовное дело. Сотрудник надзорного ведомства подозревается в получении взятки.
По версии следствия, 18 мая прокурор через посредника получил 1 млн 100 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не принимать меры по одному из материалов процессуальной проверки.
- В отношении сотрудника прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», - рассказала помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. – Кроме того, уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» возбуждено в отношении 55-летнего жителя Ростовской области.
Задержали прокурора района сотрудники УФСБ России по Ростовской области при участии органов прокуратуры. По уголовному делу продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства преступления.
Добавим, что сегодня же, 19 мая, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации города Азова Владимира Ращупкина.