На Дону волонтеры спасают частично парализованного от пули пса

- Что будет дальше, не знает никто. Но я очень надеюсь, что пуля не перебила никакие нервы и песик сможет ходить, — поделилась своими опасениями Ольга Мосиюк.

Вопиющий случай жестокого обращения с животным произошел в поселке Артем Ростовской области. На днях волонтеры обнаружили подстреленного пса, который не мог самостоятельно передвигаться из-за паралича задних конечностей. Директор реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк рассказала о произошедшем в социальных сетях.Собака, ранее бывшая домашней и проживавшая в городе Шахты, где ее лечили от демодекоза, оказалась на улице по неустановленным причинам. Около недели питомец бродил по поселку Артем, его подкармливала неравнодушная местная жительница.Утром 4 мая женщина обнаружила пса в крайне тяжелом состоянии: животное ползло по земле, не в силах подняться, а его задние лапы были парализованы. Предположив, что собаку сбила машина, жительница обратилась к Ольге Мосиюк.Волонтер немедленно забрала животное и отвезла в ветеринарную клинику. Результаты рентгеновского обследования стали для всех шоком: у пса обнаружили пулевое ранение.В настоящее время собаке необходим тщательный рентген и дальнейшее специализированное лечение.