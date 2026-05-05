Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону волонтеры спасают частично парализованного от пули пса

На Дону волонтеры спасают частично парализованного от пули пса
Вопиющий случай жестокого обращения с животным произошел в поселке Артем Ростовской области. На днях волонтеры обнаружили подстреленного пса, который не мог самостоятельно передвигаться из-за паралича задних конечностей. Директор реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк рассказала о произошедшем в социальных сетях.

Собака, ранее бывшая домашней и проживавшая в городе Шахты, где ее лечили от демодекоза, оказалась на улице по неустановленным причинам. Около недели питомец бродил по поселку Артем, его подкармливала неравнодушная местная жительница.

Утром 4 мая женщина обнаружила пса в крайне тяжелом состоянии: животное ползло по земле, не в силах подняться, а его задние лапы были парализованы. Предположив, что собаку сбила машина, жительница обратилась к Ольге Мосиюк.

Волонтер немедленно забрала животное и отвезла в ветеринарную клинику. Результаты рентгеновского обследования стали для всех шоком: у пса обнаружили пулевое ранение.

- Что будет дальше, не знает никто. Но я очень надеюсь, что пуля не перебила никакие нервы и песик сможет ходить, — поделилась своими опасениями Ольга Мосиюк.


В настоящее время собаке необходим тщательный рентген и дальнейшее специализированное лечение.
Фото: Ольга Мосиюк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика