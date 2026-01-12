В Ростовской области волонтеры ищут дом щенку с серьезными проблемами со здоровьем

Фото: приют Феникс

Приют "Феникс" в Ростовской области обратился за помощью к неравнодушным жителям региона: волонтеры ищут новый дом для трогательного щенка по кличке Ева. У малышки диагностированы серьезные патологии глаз и желудочно-кишечного тракта. Историей щенка с порталом DonDay поделились сотрудники приюта.Еву, которую нашли в Азове в начале сентября 2025 года, отдали в приют хозяева, решившие, что неокрепшего щенка с "букетом" болезней лучше усыпить. Однако в "Фениксе" решили дать малышке шанс на жизнь, несмотря на ее крайне тяжелое состояние.-У щенка сильная патология глаз и ЖКТ, задняя часть тела была атрофирована, пища не усваивалась, - рассказали в приюте.Волонтеры несколько месяцев возили Еву на лечение в клинику в Ростове-на-Дону. Благодаря их заботе дистрофия прошла, щенок окреп, начал хорошо питаться и расти. К сожалению, проблемы со зрением никуда не делись. Еве нужно убирать кожные наросты вокруг глаз, которые травмируются и причиняют ей боль, а также определить степень функциональности глаз и возможность лечения. -Сейчас Ева, помимо медицинского ухода, остро нуждается в социализации. Ей нужен человек, который будет регулярно навещать щенка, приучать к голосу, ласке, поводку и помогать адаптироваться к окружающему миру. Волонтеры отмечают, что социализация в приюте - это кропотливый и длительный процесс, требующий постоянства, терпения и позитивного подкрепления результатов.В "Фениксе" не теряют надежды найти для Евы любящего и заботливого хозяина.-Мы очень верим, что найдется человек, готовый поделиться с Евой своим временем и теплом души. Уверены, результат не заставит себя долго ждать, - говорят волонтеры.