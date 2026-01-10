Фото: Соцсети

Дворняжке в Ростовской области удалили больной глаз. Волонтеры из приюта «Фенис» в Азове поделились историей.Дава попала в приют после отлова. После тщательной диагностики ветеринары установили, что травма глаза старая, развилась глаукома, и глаз причиняет животному боль. К сожалению, вылечить его невозможно, поэтому было принято решение об удалении.Операция прошла хорошо, и в воскресенье Дава вернется в приют для восстановления. Волонтеры верят, что, несмотря на изменения во внешности, собака сможет найти новый дом.