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В Ростовской области водителей просят быть аккуратнее из-за гололеда

В Ростовской области водителей просят быть аккуратнее из-за гололеда
Водителей Ростовской области просят быть аккуратнее на дорогах из-за гололеда. Об этом сообщили в ДПЧС РО.

Согласно прогнозам специалистов, 3 декабря выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Из-за образования снежного наката и гололеда на дорогах водителей просят быть внимательнее.

Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части. Пешеходам также следует быть аккуратнее на пешеходном переходе. Лучше убедиться, что вокруг нет машин.
Фото: Rostov.ru
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