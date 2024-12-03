В Ростовской области водителей просят быть аккуратнее из-за гололеда

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Водителей Ростовской области просят быть аккуратнее на дорогах из-за гололеда. Об этом сообщили в ДПЧС РО.Согласно прогнозам специалистов, 3 декабря выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Из-за образования снежного наката и гололеда на дорогах водителей просят быть внимательнее.Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части. Пешеходам также следует быть аккуратнее на пешеходном переходе. Лучше убедиться, что вокруг нет машин.