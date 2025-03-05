Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили об опасности ДТП из-за сильного ветра

В Ростовской области водителей предупредили об опасности ДТП из-за сильного ветра
В Ростовской области из-за сильного ветра существует риск ДТП. Об этом предупредили сотрудники Госавтоинспекции.

По данным синоптиков, 5 марта в регионе поднимется сильный ветер. Его порывы достигнут 25 метров в секунду. Ураган настигнет южные районы региона: Сальский, Песчанокопский и Целинский. Это стало причиной повышенного риска ДТП.

Сотрудники ведомства рекомендуют парковать авто вдали от сухих деревьев, ветхих конструкций и опор ЛЭП. Кроме того, сильный ветер имеет влияние на движение автомобилей.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.