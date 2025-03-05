В Ростовской области водителей предупредили об опасности ДТП из-за сильного ветра

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В Ростовской области из-за сильного ветра существует риск ДТП. Об этом предупредили сотрудники Госавтоинспекции.По данным синоптиков, 5 марта в регионе поднимется сильный ветер. Его порывы достигнут 25 метров в секунду. Ураган настигнет южные районы региона: Сальский, Песчанокопский и Целинский. Это стало причиной повышенного риска ДТП.Сотрудники ведомства рекомендуют парковать авто вдали от сухих деревьев, ветхих конструкций и опор ЛЭП. Кроме того, сильный ветер имеет влияние на движение автомобилей.