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Синоптики предупредили о сильном ветре в Ростове 18 февраля

Синоптики предупредили о сильном ветре в Ростове 18 февраля
На донской регион надвигается сильный ветер. О непогоде рассказали в городском управлении ГО и ЧС.

По данным синоптиков ростовского Гидрометцентра, в пятницу 18 февраля в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В связи с непогодой и ураганом жителям города лучше не выходить из дома. В противном случае нужно держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и аварийных деревьев. Водителям также не стоит парковать свои авто под такими объектами. Так как от силы ветра они могут оторваться и стать причиной ЧП.

В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».
Фото: vedtver.ru
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