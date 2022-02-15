Синоптики предупредили о сильном ветре в Ростове 18 февраля

Фото: vedtver.ru

На донской регион надвигается сильный ветер. О непогоде рассказали в городском управлении ГО и ЧС.По данным синоптиков ростовского Гидрометцентра, в пятницу 18 февраля в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.В связи с непогодой и ураганом жителям города лучше не выходить из дома. В противном случае нужно держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и аварийных деревьев. Водителям также не стоит парковать свои авто под такими объектами. Так как от силы ветра они могут оторваться и стать причиной ЧП.В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».