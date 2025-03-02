Ветеринары из Азова спасают пса с простреленным телом и искривленными лапами

Фото: приют Феникс

В Ростовской области ветеринары занимаются лечением собаки со множественными деформациями конечностей и огнестрельными ранениями. Об этом печальном инциденте стало известно благодаря сотрудникам зоозащитной организации «Феникс» из города Азова, которые обратились в Donday.Как сообщили в приюте, собака находится под их опекой около четырех месяцев.- Когда она к нам поступила, была в состоянии сильнейшего стресса, – рассказывают волонтеры. – Она испытывала ужас перед людьми и избегала любого взаимодействия.У собаки наблюдается искривление задних конечностей. Для выяснения причин этого состояния был проведен рентген позвоночника и конечностей. Рентгеновские снимки показали наличие множества пуль в теле животного, что повергло врачей в шок. Кто-то намеренно стрелял в это маленькое существо, мучил беззащитное животное.К счастью, наличие пуль не угрожает жизни собаки и не является причиной деформации лап. Вероятнее всего, это врожденная патология.Собаке, получившей имя Дэзи, уже сделали операцию. Обе задние лапы были прооперированы одновременно под общим наркозом. Теперь ей предстоит долгий период реабилитации.