Ветеринары из Азова спасают пса с простреленным телом и искривленными лапами
В Ростовской области ветеринары занимаются лечением собаки со множественными деформациями конечностей и огнестрельными ранениями. Об этом печальном инциденте стало известно благодаря сотрудникам зоозащитной организации «Феникс» из города Азова, которые обратились в Donday.
Как сообщили в приюте, собака находится под их опекой около четырех месяцев.
- Когда она к нам поступила, была в состоянии сильнейшего стресса, – рассказывают волонтеры. – Она испытывала ужас перед людьми и избегала любого взаимодействия.
У собаки наблюдается искривление задних конечностей. Для выяснения причин этого состояния был проведен рентген позвоночника и конечностей. Рентгеновские снимки показали наличие множества пуль в теле животного, что повергло врачей в шок. Кто-то намеренно стрелял в это маленькое существо, мучил беззащитное животное.
К счастью, наличие пуль не угрожает жизни собаки и не является причиной деформации лап. Вероятнее всего, это врожденная патология.
Собаке, получившей имя Дэзи, уже сделали операцию. Обе задние лапы были прооперированы одновременно под общим наркозом. Теперь ей предстоит долгий период реабилитации.