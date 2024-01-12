В Ростовской области ветеринары поставили имплант 18-килограммовому грызуну

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В Ростовской области ветеринары провели операцию по восстановлению лапы 18-килограммовой патагонской маре. Ей поставили имплант. Об этом сообщает издание КВУ.Грызун проживает в парке птиц «Малинки». Животное получило перелом лучевой кости. Ветеринары во время обследования зоосада диагностировали у грызуна костную мозоль. Маре установили временную пластину. Она помогала поддерживать конечность в нужном положении в процессе заживления.К счастью, лапка млекопитающего срослась. После новогодних праздников у четвероногого пациента начался этап реабилитации. Животное постепенно восстанавливается.Патагонская мара - это травоядный грызун, напоминающий кролика. Естественной средой обитания является Аргентина. Питается травой и корнями различных растений, листьями, плодами и ягодами.