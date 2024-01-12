Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ветеринары поставили имплант 18-килограммовому грызуну

В Ростовской области ветеринары поставили имплант 18-килограммовому грызуну
В Ростовской области ветеринары провели операцию по восстановлению лапы 18-килограммовой патагонской маре. Ей поставили имплант. Об этом сообщает издание КВУ.

Грызун проживает в парке птиц «Малинки». Животное получило перелом лучевой кости. Ветеринары во время обследования зоосада диагностировали у грызуна костную мозоль. Маре установили временную пластину. Она помогала поддерживать конечность в нужном положении в процессе заживления.

К счастью, лапка млекопитающего срослась. После новогодних праздников у четвероногого пациента начался этап реабилитации. Животное постепенно восстанавливается.

Патагонская мара - это травоядный грызун, напоминающий кролика. Естественной средой обитания является Аргентина. Питается травой и корнями различных растений, листьями, плодами и ягодами.
Фото: КВУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.