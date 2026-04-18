В Светлую субботу ростовчанам посоветовали сходить в храм за артосом

18 апреля по народному календарю отмечают Светлую субботу. Это последний день Светлой седмицы, то есть недели после Пасхи.Всю эту неделю Царские врата в алтаре храмов остаются открытыми. Для верующих это символ того, что через Воскресение Христа открыт путь в Царство Небесное. В Светлую субботу их закрывают.В этот день в храмах раздают артос. Это особый освященный хлеб, который всю пасхальную неделю лежал рядом с иконой Христа. Верующие берут его домой. Обычно артос оставляют возле икон до следующей Пасхи. Во время болезни его едят небольшими кусочками натощак. После этого пьют святую воду. В Светлую субботу верующие участвуют в крестном ходе. Во время службы звучат пасхальные песнопения. В этот день принято поздравлять родных и близких. Пасхальное приветствие «Христос воскресе! - Воистину воскресе!» продолжает звучать и в субботу. Считается хорошим делом собраться всей семьей за одним столом. Завершить Светлую неделю можно праздничной трапезой с куличами, пасхой и крашеными яйцами. В этот день важно помогать тем, кто нуждается. Людям подают милостыню. Их угощают куличами и освященными яйцами. Светлая суббота считается и временем подготовки к Радонице. Это первый после Пасхи день особого поминовения усопших.В пасхальные дни не приветствуются ссоры, ругань и грубые слова. Считается, что в это время человеку нужно сохранять мир в душе. Не советуют предаваться унынию, грустить и плакать. Пасха считается временем радости. В течение всей Светлой седмицы церковь не рекомендует ходить на кладбище. Для этого существует отдельный день - Радоница. Лучше отложить тяжелую работу. Речь идет об уборке, стирке, ремонте и делах в огороде. Не одобряют шитье, вязание, вышивку и другое рукоделие. Считается, что такие занятия отвлекают от молитвы и праздничного настроя. В эти дни не принято жадничать и отказывать в помощи. Освященную еду выбрасывать тоже нельзя. Крошки от кулича обычно отдают птицам. Яйца съедают или передают нуждающимся. В Светлую седмицу не проводят венчание. Зарегистрировать брак в ЗАГСе при этом можно. Не приветствуется и чрезмерное употребление алкоголя. Допустимым считается только немного красного вина.По погоде в этот день предки пытались понять, каким будет лето. Солнечный и теплый день обещал жаркий сезон и хороший урожай. Дождь и пасмурное небо связывали с сырым и прохладным летом. Сильный ветер считали признаком переменчивой погоды. Утренний туман воспринимали как знак скорого тепла. Звездная ночь сулила много грибов и ягод.