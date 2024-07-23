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В Ростовской области в зеркальную дату 24.07.2024 пойдут под венец более двухсот пар

В Ростовской области в зеркальную дату 24.07.2024 пойдут под венец более двухсот пар
В Ростовской области в зеркальную дату 24.07.2024 решили пожениться более двухсот пар. Эта информация была предоставлена сотрудниками регионального Управления ЗАГС.

Наибольшее количество пар, которые хотят вступить в брак, было зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 53 пары, в Азове — 34 пары и в Зерноградском районе — 13 пар. Кроме того, в Батайске, Волгодонске и Неклиновском районе было зарегистрировано по 10 пар, которые решили связать себя узами брака.

Стоит отметить, что зеркальная дата 24.07.24 — это будний день. Если бы магическое число выпало на выходной, то количество желающих обменяться кольцами, вероятно, увеличилось бы вдвое.

Многие молодожены верят в магию чисел. Они считают, что если жениться в такой день, семейная жизнь будет счастливой.

В 2023 году в Ростовской области поженились 27 тысяч пар. Вероятно, в новом году количество свадеб может увеличиться.
Фото: DonDay
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