В Ростовской области в зеркальную дату 24.04.2024 брак заключит 401 пара

Фото: Donday.

В Ростовской области в зеркальную дату 24.04.2024 планирует пожениться 401 пара. Информацию об этом сообщил портал Donday.ru с ссылкой на сотрудников регионального управления ЗАГС.Наибольшее количество зарегистрированных в этот день будет в Ростове - 192 заявления, в Батайске - 33 и в Таганроге - 14. В остальных городах донского региона поженятся 55 пар, в районах - 107.По мнению тарологов, эта зеркальная дата является хорошей для создания семьи. Цифра 24 в дате бракосочетания оказывает положительное влияние на семейную жизнь и приносит удачу.Многие пары не обращают внимания на високосный год и суеверия и продолжают подавать заявления на регистрацию брака.