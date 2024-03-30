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В Ростовской области в зеркальную дату 24.04.2024 брак заключит 401 пара

В Ростовской области в зеркальную дату 24.04.2024 брак заключит 401 пара
В Ростовской области в зеркальную дату 24.04.2024 планирует пожениться 401 пара. Информацию об этом сообщил портал Donday.ru с ссылкой на сотрудников регионального управления ЗАГС.

Наибольшее количество зарегистрированных в этот день будет в Ростове - 192 заявления, в Батайске - 33 и в Таганроге - 14. В остальных городах донского региона поженятся 55 пар, в районах - 107.

По мнению тарологов, эта зеркальная дата является хорошей для создания семьи. Цифра 24 в дате бракосочетания оказывает положительное влияние на семейную жизнь и приносит удачу.

Многие пары не обращают внимания на високосный год и суеверия и продолжают подавать заявления на регистрацию брака.
Фото: Donday.
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