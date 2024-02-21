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В Ростовской области 268 пар собираются пожениться в зеркальную дату 24.02.24. Как сообщили в региональном управлении ЗАГС.В донской столице свяжут себя узами брака 167 молодоженов, а в городах и районах области - 101 пара, рассказали в управлении. Наибольшее количество желающих станцевать под вальс Мендельсона было в Таганроге - 12, Новочеркасске - 12 и Шахтах - 13.Молодожены часто выбирают красивые даты и сочетания цифр для свадьбы, поэтому зеркальная дата 24.02.2024, уже вторая в этом году, не стала исключением.Этот выбор является идеальным и уникальным для молодоженов, оставляя незабываемые впечатления и создавая особую атмосферу, которая запомнится на всю жизнь. Астрологи считают, что это благоприятное время для создания будущей семьи.