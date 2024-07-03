В Ростовской области в воздухе выявлено высокое содержание токсичного ксилола

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В Ростовской области специалисты обнаружили повышенное содержание токсичных веществ в воздухе. Об этом Роспотребнадзор 3 июля сообщил на сайте.Ксилол — это токсичное химическое вещество, которое может выделяться в воздух на предприятиях, где обрабатывают каучук и другие материалы.Ведомство отмечает, что загрязнение воздуха является актуальной проблемой в 20 регионах страны. Кроме того, Ростов и Новочеркасск считаются лидерами среди городов с самым загрязнённым воздухом.Повышенное содержание ксилола в воздухе вызывает у местных жителей проблемы со здоровьем. Спустя время горожане начинают страдать от раздражения слизистой, кожи и нервной системы.Пожар на нефтебазе в Азове также мог повлиять на результаты исследования. Пожарные 70 часов тушили горящие чаны с нефтью. Тогда местные жители жаловались на затруднённое дыхание и неприятный запах в воздухе. Роспотребнадзор в свою очередь сообщил, что концентрация токсичных веществ в воздухе находится в пределах нормы.