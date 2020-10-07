В Ростове более 200 пар поженятся 10.10.2020

В Ростовских ЗАГСах 10.10.2020 поженятся более 200 пар. Информацию о результатах опроса, проведенного среди районных ЗАГСов города, 9 октября опубликовал DonDay.ru.Несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию в донском регионе, в Ростове оказалось довольно много желающих узаконить отношения в «красивую» дату.Больше всего заявлений подали в ЗАГС Пролетарского района - в этот день узами брака свяжут себя 40 пар. Немного меньше в Октябрьском - 36 пар и Кировском - 30.В Советском районе пожениться в «красивую» дату решили 25 пар. В Первомайском и Ворошиловском ЗАГСах узаконят свои отношения по 23 пары. Наименьшее количество заявлений подали в ЗАГСы Ленинского (18 пар) и Железнодорожного районов. В последнем 10 октября придут расписаться всего шесть пар.