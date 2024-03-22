В Ростовской области в этом году установят 10 зарядных электростанций

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В Ростовской области установят 10 зарядных электростанций в 2024 году. Об этом сообщает региональное правительство.В Ростовской области в последнее время увеличилось количество электромобилей. В настоящее время на территории региона насчитывается 50 зарядных станций для электромобилей разного уровня мощности. Ожидается поставить еще 10. Но о том, где конкретно они будут размещены, не сообщается.Напомним, в 2022 году в регионе введены в эксплуатацию четыре «быстрые» ЭЗС вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», в 2023 году – 11 станций, в том числе десять – на территории Ростова-на-Дону и одна – в Новочеркасске.Ранее Donday писал, что 22 февраля 2024 года на территории ТЦ «Мега» заработал крупный электрозарядный хаб компании «ГРИН ДРАЙВ». Три быстрые зарядные станции мощностью 300 киловатт могут одновременно подзарядить шесть машин. За первые два дня работы на станции в Ростове зарядились 28 автомобилей.