Первая станция быстрой зарядки для электромобилей появилась в Ростовской области

Ровно в километре от трассы М-4, на въезде в г. Шахты, заработала первая в Ростовской области мощная зарядная станция для электромобилей. На новой электрозарядной станции (ЭЗС), могут одновременно зарядиться три электромобиля.ЭЗС быстрого типа мощностью 120 кВт стала плодом совместного проекта оператора сети зарядных станций Green Drive (ООО «Грин Драйв») и ростовской компании «Донметан». Для сотен владельцев электромобилей зарядная станция стала настоящим событием. Большинство электромобилей в регионе – это японские Nissan Leaf с автономией 100-150 км. Теперь владельцы таких машин могут смело отправляться в дорогу до Шахт и даже до Каменска-Шахтинского. Процесс зарядки на такой станции займет 30-50 минут, в зависимости от мощности батареи. Для сравнения: от домашней сети на зарядку электромобиля уходит от 8 до 24 часов.- Мы создали уникальный для России заправочный комплекс со всеми видами топлива: дизельное, бензин, пропан, метан и электричество, - рассказал генеральный директор ООО «Грин драйв» Сергей Яковлев. – На установку электрической зарядной станции мы инвестировали порядка 3,5 миллиона рублей. Около двух миллионов ушло на «железо» станции. Почти 800 тысяч - на сетевой кабель зарядки, так как по технике безопасности он должен быть расположен на определенном расстоянии от газовой заправки. Остальное потратили на пусконаладочные работы.Электромобилей в Ростовской области становится больше с каждым годом. Сейчас в регионе их около 500, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Однако, многие не рискуют пересаживаться на более экономичный и экологичный вид транспорта из-за отсутствия сети зарядных станций. Владельцы электромобилей ограничены в мобильности, потому что вынуждены заряжаться от домашней сети и всегда должны помнить об обратной дороге.Компания «Грин Драйв» планирует построить сеть быстрых зарядных станций между Москвой и Черноморским побережьем, чтобы любой владелец электромобиля мог спокойно добраться до моря. По словам Сергея Яковлева, всего вдоль М-4 «Дон» планируется установить 20–25 ЭЗС. Четыре станции уже стоят в Сочи, на курорте «Роза Хутор» и в Имеретинской долине. ЭЗС в Шахтах стала пятой. Идут переговоры об установке еще одной зарядной станции в районе поселка Усть-Койсуг, в непосредственной близости к Ростову.Кстати, зарядные станции для электромобилей могут появиться не только на трассе, но и в черте любого города. Главное условие - высокая мощность. Для нормальной работы необходимо минимум 60 кВт мощности.Компания «Грин Драйв» создана в мае 2021 года. Ее цель – построить федеральную сеть электрозарядных станций, создаваемых за счет частных инвестиций, в рамках государственной программы развития электротранспорта до 2030 года.