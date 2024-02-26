В Ростове начал работу крупнейший на Юге России хаб для зарядки электромобилей

Фото: «GREEN DRIVE»

Оператор электрических зарядных станций GREEN DRIVE активно расширяется на территории Ростовской области. С 22 февраля на территории ТЦ «Мега» заработал крупный электрозарядный хаб.Три быстрые зарядные станции мощностью 300 киловатт могут одновременно подзарядить шесть машин. Из них две мощностью 120 киловатт и еще одна – 60. Наиболее мощные станции примерно за 20-40 минут заряжают автомобиль до 80%. К примеру, 60-киловатному нужен примерно час времени. На таких станциях могут «заправляться» все типы современных авто, выпускаемых в Китае, России, Европе и США.Проект по-настоящему уникален для Юга России. К примеру, зарядные хабы в Сочи, Краснодаре и Волгограде принимают одновременно только четыре автомобиля.- В 2022 году по соглашению с ТЦ «МЕГА» мы установили на территории торгового центра первую зарядную станцию, которая способна заряжать два автомобиля одновременно, - рассказал генеральный директор компании «ГРИН ДРАЙВ» Сергей Яковлев. – Инвестиции компании в создание электрозарядного хаба составили более 10 миллионов рублей без привлечения субсидий со стороны государства.Удобно и расположение уникальной зарядной инфраструктуры. Поблизости расположен мегаполис и его пригород, а также крупнейший в регионе торговый центр, куда каждый день приезжают десятки тысяч покупателей на автомобилях. Кроме того, в паре сотен метров проходит федеральная трасса М-4 «Дон». За первые два дня работы на станции в Ростове уже зарядились 28 автомобилей, что является рекордным показателем.Добавим, что за 11 месяцев 2023 года продажа электромобилей выросла на 540 процентов в Ростовской области. В абсолютных цифрах продажи выглядят скромнее – всего 333 «электрички». Чтобы спрос был больше, инфраструктура должна работать на опережение.Доступ к хабу будет круглосуточным, что понравится водителям транзитного транспорта. Объект оборудован видеонаблюдением и дополнительным освещением парковочных мест.Создание дополнительных зарядных мощностей способствует и развитию таксопарков, которые используют «электрическую тягу». Одной из таких является компания MegaPronto, она базируется на территории ТЦ «МЕГА».- Наш таксопарк на 30 процентов состоит из электромобилей, - рассказывает директор по развитию ростовского таксопарка MegaPronto Владимир Кузнецов. - Для нас вопрос быстрой и качественной их зарядки был первостепенным.В самом таксопарке представлены как отечественные автомобили «Эволют», так и китайские. Кроме выгодной аренды автомобилей, водитель такси может заряжать его круглосуточно без простоя, не упуская выгоды.GREEN DRIVE активно развивает сеть быстрых зарядных станций по всей России. В Ростовской области станции работают на трассе М-4 «Дон» на въезде в Шахты на многофункциональном заправочном комплексе iGAS, в Новочеркасске на территории ТЦ «Батон», недалеко от хутора Усть-Койсуг под Батайском (отель «Олд Хауз»), а также в Ростове-на-Дону у отеля «Эльбузд», что на улице Профсоюзной, 51.Зарядная инфраструктура в Ростовской области и других южных регионах с каждым годом расширяется. Планируется пуск в эксплуатацию зарядной станции в Сочи и Геленджике.- Нашей приоритетной задачей остается оснащение городов и населённых пунктов инфраструктурой, которая необходима для комфорта водителей электромобилей, - добавил Сергей Яковлев.