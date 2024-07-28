В Ростовской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка на скутере

Фото: Rostov.ru

В станице Мечетинской Ростовской области 13-летняя девочка на скутере пострадала в ДТП. Авария случилась 27 июля около 21:45 на улице Котовского.Предварительно, несовершеннолетняя на скутере «Альфа» ехала возле дома № 57. Она не пропустила на автодороге «ВАЗ-2130», которым управлял 39-летний мужчина. На большой скорости двухколесный транспорт протаранил легковушку.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии пострадала девочка-подросток. С травмами ее доставили в больницу.