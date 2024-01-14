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В Ростовской области 12-летняя девочка в салоне «Хонды» пострадала в ДТП

В Ростовской области 12-летняя девочка в салоне «Хонды» пострадала в ДТП
На трассе в Ростовской области 12-летняя девочка пострадала в ДТП с опрокидыванием. Авария произошла 14 января на 44-м километре автодороги Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево.

Предварительно, 47-летний мужчина на «Хонде Степ» ехал в Матвеево-Курганском районе около 14:40. На автодороге он превысил скоростной режим и не справился с управлением. Транспорт вылетел в кювет и опрокинуло.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадала 12-летняя девочка. Ее с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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