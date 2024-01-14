В Ростовской области 12-летняя девочка в салоне «Хонды» пострадала в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области 12-летняя девочка пострадала в ДТП с опрокидыванием. Авария произошла 14 января на 44-м километре автодороги Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево.Предварительно, 47-летний мужчина на «Хонде Степ» ехал в Матвеево-Курганском районе около 14:40. На автодороге он превысил скоростной режим и не справился с управлением. Транспорт вылетел в кювет и опрокинуло.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадала 12-летняя девочка. Ее с травмами доставили в медучреждение.