На Дону девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ

На Дону девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ. Нововведение начнет действовать с 2027–2028 учебного года. Инициатива, предложенная министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, будет распространяться на всех школьников страны.

Устный экзамен станет формой допуска к ОГЭ и будет проводиться в период с января по апрель каждого года. Министр подчеркнул, что устная форма проверки знаний по истории поможет учащимся глубже понять предмет, поскольку в ЕГЭ по истории уже предусмотрено написание исторического сочинения.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года изучение обществознания будет ограничено 9–11-ми классами. Реформа образовательной программы будет осуществляться поэтапно: с 2025 года этот предмет останется в программе для 8–11-х классов, а к 2026 году обществознание полностью исчезнет из учебного плана для 5–7-х классов.
Фото: DonDay
