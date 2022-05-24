За последние пять лет в Ростовской области благоустроили более 600 социальных объектов
За последние пять лет в донском регионе были обустроены более 600 объектов. Об этом на заседании правительства Ростовской области сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.
Благоустройство общественных территорий проводится в Ростовской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Ведь парки, скверы и обустроенные набережные являются составляющей индекса качества городской среды. В Ростовской области, по данным за 2021 год, восемь городов являются благоприятными для проживания. На первом месте по благоустройству оказался Таганрог. Приморский городок по уровню благоустройства набрал 223 балла. В списке лучших – Ростов, Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск.
По словам министра ЖКХ по Ростовской области, на определяющие показатели влияют шесть основных городских пространств. Это жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.
- Каждая из этих позиций оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти, - отметил Сергей Сизиков. - Поэтому работа в данном направлении должна быть комплексной.
Еще более 130 социальных объектов планируют благоустроить в донском регионе до конца этого года. На большей части этих территорий уже ударными темпами идут работы.
Принять участие в голосовании за благоустройство своего муниципалитета может любой желающий, которому уже исполнилось 14 лет. Для этого нужно зайти на платформу za.gorodsreda.ru, зарегистрироваться и проголосовать за нужный соцобъект. Всего на платформе представлены 166 территорий в 55 муниципальных образованиях. Территории, за которые отдали больше всего голосов, будут включены в список для благоустройства в дальнейшем.
Принять участие в голосовании помогают волонтеры. Добровольцы работают в местах массового скопления людей. Благодаря помощникам проголосовать за понравившийся объект можно даже во время прогулки в парке.
Отметим, что проголосовать за нужный объект можно до 30 мая.