В Ростовской области уничтожили почти 20 тонн карантинных томатов
На трассе Ростовской области 23 марта остановили грузовик, который вез порядка 20 тонн томатов из Армении. При проверке товара санитарные врачи в нём обнаружили опасного вредителя - южноамериканскую томатную моль.
- Видовая принадлежность вредителя подтверждена результатами лабораторной экспертизы, - отметили в ведомстве.
На рынок Ростовской области специалисты запретили выпускать продукцию, заражённую опаснейшим карантинным насекомым.
Всю партию томатов - 19, 9 тонн - уничтожили по решению собственника. Помидоры раздавили бульдозерами на одном из полигонов Дона.