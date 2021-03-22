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В Ростовской области уничтожили почти 20 тонн карантинных томатов

В Ростовской области уничтожили почти 20 тонн карантинных томатов
На трассе Ростовской области 23 марта остановили грузовик, который вез порядка 20 тонн томатов из Армении. При проверке товара санитарные врачи в нём обнаружили опасного вредителя - южноамериканскую томатную моль.

- Видовая принадлежность вредителя подтверждена результатами лабораторной экспертизы, - отметили в ведомстве.

На рынок Ростовской области специалисты запретили выпускать продукцию, заражённую опаснейшим карантинным насекомым.

Всю партию томатов - 19, 9 тонн - уничтожили по решению собственника. Помидоры раздавили бульдозерами на одном из полигонов Дона.

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